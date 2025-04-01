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Черчесов может возглавить ПАОК

Дата публикации: 01-04-2025 00:37

Следующим наставником ПАОКа могут назначить Станислава Черчесова. Информация появилась в Telegram-канале Ивана Карпова.

Сообщается, что у специалиста уже был разговор с Иваном Саввиди, являющимся президентом греческой команды. Последний ищет замену для Рэзвана Луческу, возглавляющего клуб в настоящий момент, но пока не определился с окончательным выбором. Другим претендентом на пост тренера ПАОКа считается Владимир Ивич, работающий с «Аль-Айном».

Ранее Черчесов тренировал сборную Казахстана, из которой ушел в январе этого года.

В сезоне 2024/2025 ПАОК по итогам 27 туров располагается на четвертой позиции в группе чемпионов. От «Олимпиакоса», возглавляющего таблицу, клуб отделяют 14 очков.

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