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Сперцян летом может перейти в топ-клуб Серии А

Дата публикации: 01-04-2025 00:37

Эдуард Сперцян может перебраться в Серию А. Такую информацию опубликовал «РБ Спорт».

По данным источника, карьера полузащитника «Краснодара» может продолжиться в «Интере». Миланцы продолжают наблюдать за выступлением хавбека. Предложение по нему итальянский гранд может направить ближайшим летом.

Руководство «нерадзурри» уже общалось относительно данного перехода с Генрихом Мхитаряном, который является партнером Сперцяна по сборной.

Трудовой договор армянского игрока с «Краснодаром» действует до июня 2026 года. В сезоне-24/25 в активе Сперцяна 27 матчей в футболке «быков», в которых он отметился 7 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.

Ориентировочный ценник на 24-летнего полузащитника составляет 20 миллионов евро (Transfermarkt.de).

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