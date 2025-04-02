"Теперь я понимаю, почему Жозе это сказал": Гвардиола вспомнил слова Моуринью

Дата публикации: 02-04-2025 21:22

В 2018 году главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что второе место в АПЛ после "Манчестер Сити" и выход в Лигу чемпионов стали одними из его главных достижений в карьере. Тогда португалец подчеркивал, что разница в уровне между командами была огромной, и удержаться на столь высокой позиции при всех сложностях — это настоящий успех.

Спустя годы нынешний наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил понимание тех слов, особенно на фоне нынешней ситуации в чемпионате Англии. "Выход в Лигу чемпионов станет невероятным достижением, учитывая все кадровые проблемы, с которыми мы столкнулись в этом сезоне. Теперь я понимаю, почему Жозе тогда сказал это", — цитирует испанца Marca.

По словам Гвардиолы, попадание в главный европейский клубный турнир не является гарантией даже для топ-команд: "Люди привыкли считать, что "Манчестер Сити" должен быть в Лиге чемпионов каждый год, но я знаю, насколько это трудно. Если бы всё было так просто, то все большие клубы каждый сезон оказывались бы в турнире, но такого не происходит. Мы единственные, кто стабильно там играет уже много лет. Я всегда стремился к этой стабильности в своей тренерской карьере".

На данный момент, по итогам неполных 30 туров АПЛ, "Манчестер Сити" находится вне зоны Лиги чемпионов. Команда сталкивается с жесткой конкуренцией за места в первой четверке, а "Ноттингем Форест" продолжает набирать очки и отрываться от "Челси". В то же время "Арсенал" сумел сократить дистанцию до лидера чемпионата — "Ливерпуля".

Развязка нынешнего сезона АПЛ обещает быть жаркой, и борьба за путевки в Лигу чемпионов будет идти до последнего тура. "Манчестер Сити" остается одним из главных претендентов на место в четверке сильнейших, но, как признает сам Гвардиола, в современном футболе нет ничего предопределенного.