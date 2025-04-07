Модрича ждут в чемпионате Катара

Дата публикации: 07-04-2025 08:08

Катарские власти хотят видеть Модрича в чемпионате страны. На азиатской арене Катар пытается конкурировать с Саудовской Аравией, с чем и связано желание подписать звезду «Реала». В катарской лиге уже можно увидеть Хави Мартинеса, Давида Гарсию, Хоселу и Родриго Морено.



Минувшим летом хорват пролонгировал договор со «сливочными». Действующий контракт ветерана с мадридской командой истекает 30 июня. Будущее Модрича в «Реале» остается под вопросом. Однако сам хавбек не хочет покидать «Сантьяго Бернабеу» даже ради больших денег. Двумя годами ранее хорват не принял предложение саудовского «Аль-Ахли».



В нынешнем сезоне в 29 встречах за «галактикос» Модрич отличился 2 раза и сделал 4 ассиста.



Transfermarkt.de оценивает 39-летнего хорвата в 5 000 000 евро. Источник – «Marca».