Де Брёйне может стать одноклубником Месси

Дата публикации: 08-04-2025 20:23

Бельгийский полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брёйне может продолжить карьеру в МЛС — им всерьёз заинтересовался "Интер Майами", за который выступает легендарный Лионель Месси. Об этом сообщает ESPN, ссылаясь на собственные источники.

По информации издания, американский клуб, принадлежащий Дэвиду Бекхэму, имеет приоритетное право на переговоры с Де Брёйне. Это стало возможным благодаря внесению футболиста в так называемый "список открытий" ("Discovery List"). Согласно действующим правилам МЛС, каждая команда лиги может в любой момент включить в этот список до пяти потенциальных новичков, тем самым получив эксклюзивное право начать с ними переговоры — без риска конкуренции со стороны других американских клубов.

Интерес "Интера" к Де Брёйне вовсе не случаен. Команда, уже располагающая именами Месси, Бускетса, Альбы и Суареса, продолжает формировать состав, способный не просто привлекать внимание, но и бороться за титулы. При этом привлечение такой фигуры, как Кевин, — это не только усиление на поле, но и мощный маркетинговый шаг. Сам игрок, несмотря на травмы в нынешнем сезоне, остается одним из ключевых фигур "Манчестер Сити" и продолжает демонстрировать высокий уровень игры.

В сезоне 2024/25 Де Брёйне провёл 30 матчей за "горожан", отметившись четырьмя голами и семью результативными передачами. Учитывая его восстановление после длительного отсутствия из-за повреждений, такая статистика выглядит достойно.

Ранее в СМИ уже появлялись сообщения о потенциальном интересе к бельгийцу со стороны клубов из Саудовской Аравии. Несколько команд готовы были предложить ему многомиллионный контракт, что стало бы логичным продолжением волны громких переходов европейских звёзд в местный чемпионат. Однако теперь, похоже, МЛС может перехватить инициативу.

Стоит отметить, что пока официальных заявлений со стороны "Манчестер Сити", Де Брёйне или "Интер Майами" не поступало. Тем не менее источники, близкие к переговорам, уверяют, что интерес американцев — далеко не просто формальность. Руководство "Интера" уже несколько недель обсуждает внутренние механизмы, чтобы в случае положительной реакции со стороны футболиста, как можно скорее перейти к конкретным действиям.

Контракт Кевина с "Манчестер Сити" истекает летом 2025 года, что также играет свою роль: уже в следующем сезоне бельгиец может вести переговоры с другими клубами как потенциальный свободный агент. И хотя Пеп Гвардиола высоко ценит игрока и рассчитывает на него, сам футболист, по слухам, не исключает смены обстановки и новых вызовов.

Для "Интер Майами" трансфер такого калибра стал бы продолжением стратегии, которую клуб развивает с момента прихода Месси. Состав, наполненный опытными и именитыми футболистами, делает команду не только конкурентоспособной, но и невероятно популярной за пределами США. Привлечение Де Брёйне, игрока с фантастическим игровым интеллектом и международной репутацией, может стать очередным шагом на пути к укреплению имиджа клуба как одного из главных брендов североамериканского футбола.

Тем временем сам Кевин, по слухам, не спешит принимать решение о своём будущем. Он хочет полностью сосредоточиться на текущем сезоне с "Сити", где команда по-прежнему борется за высокие позиции в Премьер-лиге и стремится защитить титул в Лиге чемпионов. Именно после окончания клубных соревнований, ближе к лету, может появиться ясность относительно его следующего шага.

Таким образом, ситуация с Де Брёйне остаётся в стадии развития. Одно можно сказать точно: интерес к бельгийцу не угасает, а сама фигура Кевина — по-прежнему на вес золота. Вопрос лишь в том, выберет ли он экзотику МЛС с солнечным Майами и игрой в одной команде с Месси, или предпочтёт другие предложения, например, из Европы или Ближнего Востока.