Эрлинг Холанд может покинуть "Манчестер Сити"

Дата публикации: 08-04-2025 20:25

24-летний нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд может покинуть клуб, несмотря на долгосрочный контракт, сообщает испанское издание El Nacional. По информации источника, норвежский форвард всерьёз обеспокоен текущими результатами команды, и это вызывает у него разочарование, способное повлиять на его будущее в составе "горожан".

Несмотря на то, что контракт Холанда с "Сити" рассчитан до 2034 года, клубу будет крайне сложно удержать своего лидера, если он примет окончательное решение уйти. В подобных случаях даже долгосрочное соглашение не всегда становится гарантией стабильности, особенно когда речь идёт о футболисте с таким статусом и уровнем, как у Холанда.

Норвежский бомбардир продолжает демонстрировать впечатляющую результативность: в текущем сезоне он провёл за команду 40 матчей во всех турнирах, забив 30 мячей и отдав 4 результативные передачи. Тем не менее, даже личные успехи не всегда способны компенсировать общекомандные неудачи, особенно когда амбиции игрока выходят за рамки только статистики.

Стоит напомнить, что Холанд присоединился к "Манчестер Сити" в 2022 году из дортмундской "Боруссии", и с первых матчей стал ключевой фигурой в атаке команды Пепа Гвардиолы. В дебютном сезоне он помог "горожанам" выиграть Лигу чемпионов, Премьер-лигу и Кубок Англии, но в текущей кампании команда столкнулась с рядом трудностей, включая нестабильность в чемпионате и сомнения по поводу общей формы.

На фоне этих обстоятельств интерес к нападающему проявляют ведущие клубы Европы, включая мадридский "Реал" и "Барселону", а также команды из Саудовской Аравии и США. Холанд остаётся одной из самых желанных трансферных целей на мировом рынке, и его возможный уход может стать крупнейшим событием летнего трансферного окна.

Пока сам игрок воздерживается от публичных заявлений о своём будущем, однако источники, близкие к ситуации, утверждают, что ближайшие месяцы станут определяющими. Руководству "Сити" предстоит сложная задача — не только сохранить своего лидера, но и убедить его, что клуб по-прежнему способен бороться за самые высокие цели на всех фронтах.