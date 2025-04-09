Анчелотти: "Арсенал" лучше играл с мячом"

Дата публикации: 09-04-2025 20:12

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти подвёл итоги первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против лондонского "Арсенала", отметив силу соперника и уровень его игры в контроле мяча.

«“Арсенал” действительно здорово действовал в позиционных атаках. Они лучше нас обращались с мячом, особенно в первой половине встречи. Нам пришлось адаптироваться и искать свои шансы в быстрых ответах и на контратаках», — поделился итальянский специалист.

Анчелотти подчеркнул, что его команда оказалась готова к тому, чтобы выстоять под давлением. По его словам, у "Реала" получилось выдержать натиск "канониров", особенно в сложных эпизодах, и сыграть строго в обороне: «Мы знали, что “Арсенал” любит контролировать темп и не отпускать мяч. Это стиль Артеты, и он работает. Но нам удалось сохранить баланс и использовать моменты, когда появлялось свободное пространство».

Наставник "Реала" признал, что результат первого матча даёт хорошие шансы на выход в полуфинал, но при этом предупредил: впереди ещё вторая игра, которая будет не менее сложной. «Это только первая половина нашего противостояния. В Лондоне всё будет иначе. Болельщики придадут им энергии, и они обязательно будут агрессивнее в атаке. Нам нужно быть предельно сконцентрированными».

Анчелотти также похвалил своего коллегу по тренерскому цеху Микеля Артету, назвав его команду «одной из самых организованных в Европе». По его мнению, "Арсенал" за последние два сезона сделал огромный шаг вперёд в развитии, и заслуга в этом — в первую очередь у главного тренера. «Они играют современно, быстро, технично. У них молодая, амбициозная команда, и видно, что у них есть чёткое понимание своей философии», — отметил Анчелотти.

При этом итальянский тренер не стал скрывать, что "Реал" будет играть в ответной встрече максимально прагматично: «Наша задача — пройти дальше. Для этого нужно быть хладнокровными, дисциплинированными и использовать каждую возможность у чужих ворот».



