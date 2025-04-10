"Лион" – "Манчестер Юнайтед". Прогноз на матч Лиги Европы 10 апреля

Дата публикации: 10-04-2025 18:36

В текущем сезоне Лига Европы приобрела особую важность как для "Лиона", так и для "Манчестер Юнайтед". Эти клубы, когда-то доминировавшие в своих чемпионатах, сейчас далеки от былого величия и рассматривают еврокубковый турнир как последний шанс спасти сезон. Первая встреча четвертьфинальной стадии между ними состоится в четверг на стадионе "Парк Олимпик Лионне" во Франции.

Для "Лиона" успешное выступление в Лиге Европы не только сулит престиж и спортивные бонусы, но и может помочь решить насущные финансовые проблемы. Победа в турнире даст право на участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, а это — значительное пополнение бюджета, что особенно важно в свете возможного понижения в классе из-за долгов. При этом команда все еще сохраняет шансы на попадание в топ-4 Лиги 1, хотя конкуренция за заветные позиции крайне высока.

Что касается "Манчестер Юнайтед", то ситуация у подопечных Эрика тен Хага ещё сложнее. "Красные дьяволы" проваливают сезон в Премьер-лиге и располагаются вне еврокубковой зоны. Фактически, Лига Европы — единственная возможность для "Юнайтед" вернуться в число участников главных турниров континента на следующий сезон. А провал в этом турнире может стать фатальным не только для тренера, но и для всего проекта.

Если взглянуть на текущую форму команд, "Лион" выглядит гораздо стабильнее. Французский клуб с начала февраля уступил лишь трём соперникам: "Марселю", "Пари Сен-Жермен" и "Страсбуру". Зато остальные восемь матчей он выиграл, включая оба поединка с румынским ФКСБ на стадии 1/8 финала. В свою очередь, "Манчестер Юнайтед" за аналогичный период провёл 12 матчей, но смог победить только в четырёх из них, в остальных — либо уступал, либо делил очки с соперниками.

Несмотря на то, что английский клуб воспринимается фаворитом пары с точки зрения состава и опыта, текущая игровая форма говорит в пользу "Лиона". Тем более, что дома французы в этом году проиграли лишь одному сопернику — неудержимому "ПСЖ". Исходя из этого, логично рассмотреть вариант ставки на победу "Лиона" с форой 0 — коэффициенты на такое развитие событий достигают отметки 1.90.

Кроме того, можно ожидать, что хозяева начнут матч активно и постараются захватить инициативу с первых минут. Поэтому ставка на гол французской команды в первом тайме также выглядит привлекательной — коэффициент на это событие колеблется в районе 2.05.

В любом случае, нас ждёт напряжённая и интригующая встреча, где на кону будет не только выход в полуфинал, но и, возможно, будущее целых клубов.