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«Челси» готов заплатить £ 50 млн и отдать игрока, чтобы купить защитника из АПЛ

Дата публикации: 14-04-2025 01:07

«Челси» намерен предпринять попытку по возвращению в команду своего воспитанника. Речь идет о Марке Гехи. Правами на 24-летнего центрбека владеет «Кристал Пэлас».

По данным «Goal», «аристократы» рассчитывают оформить переход игрока этим летом. На сделку по Гехи «Челси» готов потратить 50 млн фунтов (57,5 млн евро), а также отдать одного из имеющихся игроков. Однако «Кристал Пэлас» хочет выручить за него не менее 70 миллионов фунтов (€ 80,5 млн) и Трево Чалобу, который в первой половине сезона выступал за «стекольщиков» по договору аренды.

Защитник обучался футболу в системе «Челси». В 2021 году Марк пополнил состав «Кристал Пэлас». По ходу этого сезона Гехи был задействован тренерским штабом 37 раз во всех соревнованиях (3 гола, 2 результативные передачи).

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