В Италии и Испании интересуются хавбеком «Спартака»

Дата публикации: 14-04-2025 01:07

Опорный полузащитник «Спартака» Наиль Умяров стал целью клубов итальянской Серии А и испанской Ла Лиги, о чем информирует «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.



Кто именно интересуется россиянином, не уточняется. Однако известно, что это команды, участвующие в борьбе за еврокубки.



«Сотрудники спортивных отделов этих клубов занимаются сбором сведений об Умярове и рассматривают возможность его подписания в период летнего трансферного окна», - приводит слова источника «Чемпионат».



Наиль стал игроком «Спартака» в 2019 году. До этого он представлял «Чертаново». В 23 поединках РПЛ сезона-2024/25 хавбек занес в свой актив 2 гола.



По данным «Transfermarkt», на сегодняшний день Умяров стоит 4 000 000 евро.