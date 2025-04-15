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«Бавария» решила избавиться от Палиньи

Дата публикации: 15-04-2025 18:44

Стало известно о планах «Баварии» продать одного из своих полузащитников. По информации инсайдера Кристиана Фалька, главный тренер команды Венсан Компани выразил недовольство игрой Жоау Пальиньи. Специалист считает, что стиль игры 29-летнего опорника не соответствует его видению футбола.

«Бавария» планирует компенсировать часть средств, потраченных на подписание Пальиньи. Минувшим летом мюнхенский клуб выкупил права на португальца у «Фулхэма» за 51 000 000 евро.

По ходу этого сезона Жоау принял участие в 21 встрече за «красных» (без результативных действий).

Палинья связан контрактными обязательствами с «Баварией» до 2028 года. «Трансфермаркт» оценивает стоимость хавбека в € 40 млн.

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