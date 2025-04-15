«Челси» и «Борнмут» следят за игрой Кардозо

Дата публикации: 15-04-2025 18:44

Опорный полузащитник «Бетиса» Джонни Кардозо заинтересовал несколько клубов английской Премьер-лиги. Если верить сведениям «Fichajes», к «Тоттенхэму», который уже проявлял интерес к игроку, присоединились «Челси» и «Борнмут».



Оба клуба готовы предложить 35 000 000 евро, из которых 30 – фиксированная сумма. Еще 5 млн можно будет получить в виде бонусных отчислений за успешные выступления игрока. Такая сумма, как ожидается, убедит руководство «зелено-белых» продать Джонни, который играет ключевую роль в команде.



Отмечается, что в «Борнмуте» Кардозо будет проще пробиться в основу, чем в «Челси». К тому же, за «вишен» выступает его партнер по сборной США Тайлер Адамс.



В текущей кампании хавбек выходил на поле 37 раз, забил 2 мяча и отдал 1 результативный пас.



Рыночная стоимость Кардозо, по версии сайта Transfermarkt.de, составляет 20 млн евро.