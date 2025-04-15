Ханс-Дитер Флик: о матче с "Боруссией" : "Хотим сыграть хорошо и сохранить преимущество, достигнутое в первом матче"

Дата публикации: 15-04-2025 18:46

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался накануне ответной встречи 1/4 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии», которая состоится во вторник, 15 апреля, и стартует в 22:00 по минскому времени.

Наставник каталонцев подчеркнул важность правильного настроя и предельной концентрации, несмотря на уверенную победу в первом матче.

— Наша основная задача — показать максимально качественный футбол. Я могу пообещать, что команда выйдет на поле с полной самоотдачей и будет играть в тот футбол, который мы хотим демонстрировать. Конечно, четыре мяча форы — это серьезное преимущество, но мы не имеем права расслабляться. Впереди нас ждет очень сложный матч, — отметил Флик в беседе с AS.

Тренер «Барселоны» также акцентировал внимание на важности атмосферы стадиона, отметив, что поддержка трибун может стать решающим фактором как для хозяев, так и для гостей.

— Мы играем на непростой арене, и нужно быть максимально собранными. «Боруссия» — один из сильнейших соперников в Европе, и такие игры должны приносить удовольствие. Но при этом мы обязаны сохранить тот задел, что сделали в первом матче, — добавил немецкий специалист.

Напомним, что первая встреча между этими командами завершилась уверенной победой «Барселоны» со счетом 4:0.