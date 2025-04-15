Джейми Каррагер: "Мне страшно за "Челси"

Дата публикации: 15-04-2025 18:46

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер, ныне работающий футбольным экспертом, прокомментировал результат матча 32-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Челси» упустил победу в поединке с «Ипсвичем», завершившемся ничьей 2:2. По мнению Каррагера, этот результат — серьёзный удар по амбициям лондонцев, особенно в контексте борьбы за место в Лиге чемпионов по итогам сезона.

«Такой результат — это не просто потерянные два очка. Это матч, глядя на который заранее, ты думаешь: "Ну, вот здесь-то три очка гарантированы". И если ты претендуешь на попадание в топ-четвёрку, ты просто обязан выигрывать такие встречи. Учитывая, что у "Челси" впереди сложнейший календарь — игры против команд из верхней части таблицы, этот осечка особенно болезненна», — отметил Каррагер.

Он также выразил сомнение в том, что «синие» вообще смогут пробиться в Лигу чемпионов. По его мнению, в команде нет того самого внутреннего единства, которое необходимо на финишной прямой сезона: «Я не вижу "Челси" в Лиге чемпионов. Просто не вижу. Постоянно говорю о важности связи внутри клуба — между игроками, тренером и болельщиками. Посмотрите на "Ньюкасл": у них это есть, чувствуется единство, общее стремление. В "Ноттингем Форест" — то же самое, там игроки и фанаты дышат одним воздухом, вместе борются за результат. А вот в "Челси", как мне кажется, всё это утеряно».

Каррагер добавил, что болельщики «Челси» явно отдалены от команды, а тренер Маурисио Почеттино пока не сумел установить с ними ту эмоциональную связь, которая делает клубы по-настоящему цельными: «Мне не видно, чтобы фанаты верили в этого менеджера. А это большая проблема. Особенно в такой момент сезона, когда каждая игра — на вес золота. В "Челси" сейчас не видно огня, веры, единства. И это очень тревожный знак».

Таким образом, экс-футболист высказал серьёзные сомнения в способностях лондонского клуба выдержать конкуренцию за места в зоне Лиги чемпионов. По мнению Каррагера, в текущем виде «Челси» просто не обладает нужной стабильностью и атмосферой в коллективе, чтобы бороться на равных с другими претендентами.