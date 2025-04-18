Дата публикации: 18-04-2025 20:17

37-летний нападающий "Интера Майами" и капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал возможность участия в чемпионате мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. В интервью клубной пресс-службе легендарный аргентинец признался, что пока не принял окончательного решения, однако полностью исключать свое присутствие на грядущем мундиале не собирается.

"Этот год станет решающим в плане моего будущего в сборной и участия в ЧМ-2026. Сейчас сложно что-то утверждать с уверенностью, но я бы солгал, если бы сказал, что мысли о чемпионате мира совсем не приходят в голову", — сказал Месси.

Пока же форвард сосредоточен на клубной карьере в "Интер Майами", где он проводит яркий сезон. В десяти матчах текущего розыгрыша MLS Месси уже забил восемь голов и трижды ассистировал партнёрам. Его вклад в игру команды не вызывает сомнений, а влияние на результаты клуба остаётся колоссальным.

Напомним, Месси уже сделал историю в составе национальной сборной Аргентины, выиграв Кубок Америки в 2021 году и став чемпионом мира в Катаре в 2022-м. Однако для аргентинского болельщика его возможное участие в ещё одном чемпионате мира стало бы настоящим подарком. Сам футболист неоднократно подчёркивал, что играет до тех пор, пока чувствует в себе силы и мотивацию.

С учетом того, что финальная часть ЧМ-2026 пройдет, в том числе, и в США, где сейчас выступает Месси, интерес к его возможному участию в турнире только возрастает. Болельщики и эксперты продолжают гадать: увидим ли мы легенду мирового футбола на ещё одном мировом первенстве, где он вновь может блистать в составе "альбиселесте".