"Тоттенхэм" - "Ноттингем". Прогноз на матч чемпионата Англии 21 апреля

Дата публикации: 21-04-2025 21:11

Заключительный матч 33-го тура английской Премьер-лиги пройдет в понедельник и станет единственным поединком, не вошедшим в традиционную программу уик-энда. Причиной переноса стала плотная еврокубковая занятость «Тоттенхэма», который всего за несколько дней до встречи провел крайне важную игру в Лиге Европы.

Лондонцы под руководством Анге Постекоглу на неделе успешно справились с задачей выхода в полуфинал ЛЕ, одолев дома немецкий «Айнтрахт» с минимальным счётом 1:0. Автором победного мяча стал Доминик Соланке, реализовавший пенальти на 43-й минуте. Благодаря ничьей в первом матче (1:1), именно «шпоры» шагнули в следующую стадию турнира, где встретятся с норвежским «Будё/Глимт».

Однако несмотря на успех в Европе, дела в АПЛ у лондонцев складываются не лучшим образом. За последний месяц «Тоттенхэм» проиграл сразу три матча в чемпионате: «Фулхэму», «Челси» и «Вулверхэмптону». Эти результаты, безусловно, омрачают общую картину сезона и усложняют борьбу за место в еврокубках. К тому же, команда будет вынуждена сыграть без одного из своих ключевых исполнителей — Сон Хын Мина. Кореец получил повреждение и, по сообщениям из стана клуба, скорее всего, не успеет восстановиться к понедельнику.

В гости к «шпорам» приезжает настоящий сюрприз нынешнего сезона — «Ноттингем Форест». Команда сумела приятно удивить своей игрой и результатами, но сейчас переживает спад. После впечатляющей серии из пяти побед, как в АПЛ, так и в кубковых турнирах, последовали два поражения — сначала от крепкой «Астон Виллы», а затем от «Эвертона». Тем не менее, положение «Фореста» остаётся весьма боевым: в случае победы над «Тоттенхэмом» команда сможет обойти в турнирной таблице сразу трёх грандов — «Челси», «Манчестер Сити» и «Ньюкасл».

Таким образом, матч обещает быть крайне напряжённым. У «шпор» есть мотивация реабилитироваться перед болельщиками за неудачи в Премьер-лиге, а также удержаться в зоне еврокубков. У «Ноттингема» — шанс ворваться в элитную группу команд и закрепить статус открытия сезона. Оба коллектива любят играть в атакующий футбол, несмотря на разные стили. Лондонцы ставят на высокий прессинг и контроль мяча, а гости стараются играть на быстрых контратаках и грамотно использовать стандартные положения.

Ставки на матч выглядят логично в контексте ожиданий результативной игры. Прежде всего, можно обратить внимание на рынок «обе команды забьют» — коэффициенты на этот исход колеблются в районе 1.60. Обороны у обоих соперников не являются образцом надёжности, а атакующий потенциал способен обеспечить как минимум по голу с каждой стороны. Также разумным выглядит выбор общего тотала больше 2,5 голов — коэффициент на такой вариант составляет примерно 1.70, и он вполне оправдан, учитывая характер команд и их игровые принципы.

Возможность увидеть по-настоящему открытый и зрелищный футбол высока, ведь ни одна из сторон не склонна к затяжной оборонительной тактике. К тому же, очное противостояние будет иметь важное значение для обеих команд в турнирном контексте. Поэтому понедельничный вечер вполне может подарить болельщикам насыщенное и эмоциональное зрелище.