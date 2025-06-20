«Аль-Хиляль» намерен перехватить трансферную цель «Баварии»

Дата публикации: 20-06-2025 23:12

«Аль-Хиляль» ведет на охоту за португальским вингером Рафаэлом Леау, который считается ключевой целью «Баварии» в предстоящее трансферное окно.



Так журналист Николо Скира уверяет, что представители клуба из Эр-Рияда уже запросили условия возможной сделки. Звездный новичок может стоить «сине-белым» порядка 100 млн евро.



Несмотря на то, что итальянский гранд не планировал расставаться с игроком, руководство «россонери» может дать «зеленый свет» трансферу при поступлении серьезного предложения. Сам португалец, как сообщается, не горит желанием покидать Европу, что осложняет возможные переговоры.



В минувшей кампании Леау поучаствовал в 50 встречах в составе «Милана», отметившись 12 мячами и 13 голевыми пасами. Его контракт с командой Массимилиано Аллегри действителен до конца сезона-27/28.



Рыночный ценник на 26-летнего футболиста равняется € 70 млн.