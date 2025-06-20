«Башакшехир» готов купить Баринова за 2 млн евро

Дата публикации: 20-06-2025 23:12

Стамбульский «Башакшехир» нацелился на покупку капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова.



По данным «Чемпионата», команда, выступающая в турецкой Суперлиге, уже контактировала с агентом футболиста Павлом Банатиным и руководством российского клуба.



Следующим шагом станет официальное письменное предложение «оранжево-синих». Согласно источнику, «Башакшехир» готов выложить за переход опорного хавбека около € 2 млн.



В прошедшем розыгрыше РПЛ Баринов выходил на поле 26 раз, став автором четырех голевых передач. В рамках Кубка России он сыграл девять матчей и отметился одним ассистом.



Аналитики «Трансфермаркт» оценивают стоимость 28-летнего хавбека «железнодорожников» в 8 млн евро.