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Игрок «Краснодара» Са хочет вернуться в Бразилию

Дата публикации: 22-06-2025 07:59

Виктор Са из «Краснодара» хочет завершить выступления в РПЛ и вернуться в Бразилию. «A hora do Vasco» связывает флангового нападающего с переходом в «Васко да Гама».

Основной причиной возможного отъезда называют желание игрока быть ближе к семье. Хотя контракт Виктора с российской командой действует до 2026 года, он может покинуть ее досрочно, если стороны найдут взаимовыгодное решение.

Са примкнул к «Краснодару» в начале прошлого года. За его трансфер из «Ботафого» «быки» заплатили € 1,5 млн. С тех пор бразильский легионер провел 29 матчей (4 гола, 5 результативных передач). В составе «черно-зеленых» Виктор завоевал титул чемпиона России.

На текущий момент ориентировочная стоимость 31-летнего вингера составляет три миллиона евро (по версии «Transfermarkt»).

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