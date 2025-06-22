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Щенсный подпишет новый контракт с «Барселоной»

Дата публикации: 22-06-2025 07:59

«Барселона» близка к тому, чтобы продлить соглашение с голкипером Войцехом Щенсным. Нынешний договор 35-летнего поляка истекает 30 июня.

Как стало известно «Mundo Deportivo», новый контракт между клубом и футболистом будет действовать до конца сезона-2026/27. В данный момент стороны активно согласовывают финальные детали перед закрытием сделки.

Руководство «Барсы» видит Щенсного в роли надежного второго номера. Основным стражем ворот станет новичок «блаугранас» Жоан Гарсия.

Поляк, в прошлом выступавший за «Ювентус», «Рому» и «Арсенал», перебрался в ряды каталонской команды осенью 2024-го и с тех пор успел сыграть 30 матчей в различных турнирах, оставив свои ворота «сухими» в 14 поединках.

По данным сайта Transfermarkt.de, рыночный ценник на Щенсного равняется € 1 млн.

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