«Арсенал» хочет приобрести Хато из «Аякса»

Дата публикации: 23-06-2025 07:15

Лондонский «Арсенал» заинтересован в услугах левого защитника «Аякса» Йорреля Хато. Клубы уже провели предварительные переговоры по трансферу 19-летнего таланта. Такой информацией располагает известный инсайдер Николо Скира.



Отмечается, что «пушкари» готовы предложить нидерландцу долгосрочное соглашение, со сроком действия до 2030 года.



По ходу прошедшего сезона Хато был задействован тренерским штабом «божьих сыновей» в 50 встречах. В них он сумел отличиться 3 забитыми мячами и 6 результативными пасами.



С 2023 года игрок вызывается в национальную сборную (6 матчей).



Соглашение фулбека с амстердамским клубом действует истекает 30.06.2028, а рыночная стоимость Йорреля составляет 35 млн евро.