Джарелл Куанса переходит в «Байер»

Дата публикации: 23-06-2025 07:15

ФК «Байер» из Леверкузена достиг договоренности о переходе Джарелла Куансы, центрального защитника, который ранее выступал за «Ливерпуль».



«Bild» пишет, что «фармацевты» заплатят за новичка 35 млн евро. Кроме того, предусмотрены дополнительные бонусные отчисления в размере € 5 млн. Контракт Куансы с командой из Бундеслиги будет заключен на долгосрочной основе – до 2030 года.



По условиям трансфера, «мерсисайдцы» сохранят за собой право первоочередного выкупа защитника молодежной сборной Англии. Это позволит им вернуть Куансу на «Энфилд» в будущем, если возникнет такая необходимость.



Джарелл является воспитанником «Ливерпуля». В завершившемся сезоне 22-летний футболист сыграл в 25 раз (без результативных действий).