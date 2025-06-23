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Джарелл Куанса переходит в «Байер»

Дата публикации: 23-06-2025 07:15

ФК «Байер» из Леверкузена достиг договоренности о переходе Джарелла Куансы, центрального защитника, который ранее выступал за «Ливерпуль».

«Bild» пишет, что «фармацевты» заплатят за новичка 35 млн евро. Кроме того, предусмотрены дополнительные бонусные отчисления в размере € 5 млн. Контракт Куансы с командой из Бундеслиги будет заключен на долгосрочной основе – до 2030 года.

По условиям трансфера, «мерсисайдцы» сохранят за собой право первоочередного выкупа защитника молодежной сборной Англии. Это позволит им вернуть Куансу на «Энфилд» в будущем, если возникнет такая необходимость.

Джарелл является воспитанником «Ливерпуля». В завершившемся сезоне 22-летний футболист сыграл в 25 раз (без результативных действий).

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