05:16 ()
Свернуть список

Вингер «Спартака» Маркиньос ведет переговоры с «Сантосом»

Дата публикации: 26-06-2025 02:47

«Сантос» находится в активных переговорах со «Спартаком» по поводу приобретения Маркиньоса. Такой информацией поделился бразильский журналист Вагнер Фредерико.

Основная сложность в сделке – цена трансфера. Аналитики «Transfermarkt», оценивают 25-летнего крайнего нападающего в 6 миллионов евро.

Футболист присоединился к «Спартаку» летом 2024-го, до этого он представлял венгерский «Ференцварош». Контракт бразильца с московской командой актуален до 2027 года.

Дебютный сезон Маркиньоса в России получился весьма результативным: он принял участие в 36 матчах, став автором 2 мячей и 12 голевых передач. По итогам кампании 8-й номер «красно-белых» удостоился звания лучшего игрока по версии болельщиков команды.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close