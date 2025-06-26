05:17 ()
Свернуть список

Альваро Мората согласился перейти в «Комо»

Дата публикации: 26-06-2025 02:47

По информации известного журналиста Фабрицио Романо, Альваро Мората дал согласие на трансфер в итальянский «Комо». Игрок готов досрочно покинуть «Галатасарай», чтобы принять новый вызов в карьере.

Отмечается, что переговоров с «Миланом», владеющим правами на 32-летнего испанца, еще не было.

В сезоне-24/25 форвард выступал за два клуба. До зимнего трансферного окна он защищал цвета «Милана», а затем отправился в аренду в «Галатасарай», где будет оставаться до 20 января 2026 года. При этом контракт Альваро с «россонери» в силе до лета 2028-го.

В Турции Мората успел провести 16 официальных матчей, забив семь мячей и отдав три голевые передачи.

По данным портала «Трансфермаркт», текущая стоимость представителя сборной Испании составляет € 11 млн.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close