Роналду принял окончательное решение по своему будущему

Дата публикации: 26-06-2025 02:47

Именитый португальский форвард Криштиану Роналду не собирается покидать Саудовскую Аравию.



Согласно сведениям авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, 40-летний футболист договорился о пролонгации трудового договора с «Аль-Насром» по схеме «1+1» – до конца будущего сезона с возможностью продления еще на год.



В данный момент улаживаются юридические формальности, после чего будет официально объявлено о заключении новой сделки.



Нападающий, примкнувший к «Аль-Насру» в начале 2023 года, продолжает демонстрировать впечатляющую результативность. По итогам сезона в активе Роналду 41 встреча во всех турнирах, в которых он наколотил 35 голов.



Несмотря на все усилия португальца, «желто-синие» по итогам кампании остались без трофеев, заняв третье место в национальном чемпионате.



Тем временем клуб объявил о расставании со Стефано Пиоли. Итальянский специалист покинул пост главного тренера 25 июня.