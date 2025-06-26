Французский нападающий Ольвье Жиру может вернуться в Европу

Дата публикации: 26-06-2025 22:12

Французский нападающий Оливье Жиру, который в настоящее время выступает за клуб «Лос-Анджелес» в американской МЛС, может вскоре вернуться в европейский футбол. По информации RMC Sport, интерес к опытному форварду проявляет французский «Лилль», который рассматривает возможность подписания ветерана уже в ближайшее трансферное окно.

Жиру, которому в этом году исполнилось 38 лет, продолжает поддерживать достойный уровень игры, несмотря на возраст. Его действующий контракт с «Лос-Анджелесом» рассчитан до конца 2025 года, однако потенциальный интерес со стороны «Лилля» может побудить стороны пересмотреть условия соглашения.

С начала текущего сезона в МЛС Жиру провел 10 матчей, в которых сумел отличиться тремя голами. Несмотря на не самую высокую результативность, его опыт, игровое чутье и способность взаимодействовать с партнерами по атаке делают его ценным активом для любой команды. Особенно учитывая, что француз уже зарекомендовал себя как игрок, способный приносить результат в самых разных турнирах — от Лиги 1 до Серии А, АПЛ и сборной Франции.

Переход в «Лилль» стал бы не только возвращением на родину, но и интересным поворотом в карьере одного из самых титулованных французских футболистов последних десятилетий. Напомним, что ранее Жиру выступал за такие клубы, как «Монпелье», «Арсенал», «Челси» и «Милан», а также становился чемпионом мира в составе сборной Франции.

На фоне интереса со стороны «Лилля» остаётся открытым вопрос: готов ли «Лос-Анджелес» расстаться с форвардом досрочно, или клуб рассчитывает на его услуги до окончания контракта. Сам Жиру пока не делал официальных заявлений, но возможное возвращение во Францию может быть мотивировано как семейными обстоятельствами, так и желанием завершить карьеру на родной земле.