«Ливерпуль» хочет подписать полузащитника «Андерлехта»

Дата публикации: 28-06-2025 12:16

22-летний фланговый нападающий Нильсон Ангуло, принадлежащий бельгийскому «Андерлехту», может продолжить карьеру в Англии.



Согласно данным «Footy Condor», главным претендентом на трансфер эквадорца является «Ливерпуль». «Мерсисайдцы» рассматривают Нильсона в качестве одного из приоритетных приобретений.



«Андерлехт» – первый европейский клуб Ангуло, куда он перешел летом 2022 года. До этого игрок выступал на родине за «ЛДУ Кито». В завершившемся сезоне левый вингер провел 44 поединка в составе «пурпурно-белых», забив четыре мяча и отдав такое же количество голевых передач.



Рыночная стоимость левого вингера, по версии веб-ресурса «Transfermarkt», – 2 000 000 евро. Его контракт с брюссельской командой в силе до 2027 года.