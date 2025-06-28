«ПСЖ» может спасти «Лион» от вылета в Лигу 2

Дата публикации: 28-06-2025 12:16

«ПСЖ» досрочно перечислил полную сумму за переход вингера Брэдли Барколя, выручив «Лион» в сложный момент, передает французский телеканал «RMC Sport».



О какой конкретно сумме идет речь, не уточняется. Тем не менее это дало «ткачам» возможность бороться за пересмотр вердикта через спортивные инстанции – Национальный олимпийский и спортивный комитет (CNOSF) и Федерацию футбола Франции (FFF).



Ранее Национальное управление по контролю за менеджментом (DNCG) отказалось снять санкции с «Лиона», что автоматически означало его переход в Лигу 2. Несмотря на апелляцию клуба, Профессиональная футбольная лига (LFP) официально подтвердила это решение.



Напомним, Барколя перебрался в Париж в летнее трансферное окно 2023 года за 45 млн евро.



Семикратный чемпион страны завершил сезон на 6-й позиции в Лиге 1, обеспечив себе участие в Лиге Европы.