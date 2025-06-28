Трансфер игрока «Марселя» в «Спартак» может сорваться

Дата публикации: 28-06-2025 12:16

Аззедин Унахи, представляющий «Марсель», колеблется в принятии окончательного решения относительно возможности продолжить карьеру в московском «Спартаке».



По информации «Footmercato», несмотря на достигнутую договоренность между руководителями клубов о трансфере на сумму 12 млн евро, сам марокканский полузащитник не испытывает энтузиазма по поводу переезда в Россию.



Сезон-24/25 Унахи провел в аренде в «Панатинаикосе», где принял участие в 37 встречах (пять забитых мячей, семь ассистов). Он связан контрактом с «Марселем» до конца июня 2027 года.



Рыночная стоимость 25-летнего Унахи оценивается в 10 млн евро (источник – Transfermarkt.de).