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Трансфер игрока «Марселя» в «Спартак» может сорваться

Дата публикации: 28-06-2025 12:16

Аззедин Унахи, представляющий «Марсель», колеблется в принятии окончательного решения относительно возможности продолжить карьеру в московском «Спартаке».

По информации «Footmercato», несмотря на достигнутую договоренность между руководителями клубов о трансфере на сумму 12 млн евро, сам марокканский полузащитник не испытывает энтузиазма по поводу переезда в Россию.

Сезон-24/25 Унахи провел в аренде в «Панатинаикосе», где принял участие в 37 встречах (пять забитых мячей, семь ассистов). Он связан контрактом с «Марселем» до конца июня 2027 года.

Рыночная стоимость 25-летнего Унахи оценивается в 10 млн евро (источник – Transfermarkt.de).

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