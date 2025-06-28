"Бенфика" - "Челси". Прогноз на матч клубного чемпионата мира 28 июня

Дата публикации: 28-06-2025 15:07

В американском Шарлотте станет известен второй участник четвертьфинала клубного чемпионата мира, который встретится с победителем пары бразильских грандов — "Палмейрас" и "Ботафого". За путёвку в следующую стадию сразятся английский "Челси" и португальская "Бенфика", уверенно преодолевшие групповой этап.

"Бенфика" вышла из своей группы с первого места, продемонстрировав стабильную и эффективную игру. В стартовом туре лиссабонцы провели напряжённый матч с аргентинской "Бокой Хуниорс", в котором спаслись от поражения, отыгравшись с 0:2 — итоговая ничья 2:2. Затем команда буквально смела с поля новозеландский "Окленд Сити" со счётом 6:0, а в заключительной встрече группового этапа обыграла "Баварию" — пусть и в матче, где немцы уже не преследовали турнирных целей. Этот успех, тем не менее, добавил уверенности португальцам перед стадией плей-офф.

"Челси", в свою очередь, тоже произвёл впечатление. Команда стартовала с уверенной победы над хозяевами турнира — "Лос-Анджелесом" (2:0), затем в том же стиле разобралась с "Эсперансом" (3:0). Но во втором туре не справилась с бразильским "Фламенго", уступив 1:3. Однако этот результат не повлиял на их выход в плей-офф, а даже послужил полезным уроком перед более серьёзными матчами.

Состав "Челси" выглядит предпочтительнее в плане индивидуального класса и глубины. Потеря Николаса Джексона, удалённого в матче с "Фламенго", хоть и неприятна, но вряд ли существенно ослабит команду, учитывая количество доступных опций в атаке. Лондонцы в этом году уже доказали свою состоятельность в играх на вылет, завоевав трофей Лиги конференций, что укрепило их уверенность и сплочённость в ключевых моментах.

Кроме того, "Челси" может похвастаться более молодым, физически выносливым составом, что даёт им преимущество в интенсивных матчах, особенно в случае дополнительного времени. Учитывая плотный календарь турнира и погодные условия в США, свежесть и физическая готовность могут сыграть решающую роль.

Предвидя напряжённый поединок, не исключено, что исход встречи решится за пределами основного времени. Поэтому оптимальной ставкой видится проход "Челси" дальше (коэффициент — около 1.57), а не их чистая победа. Также, учитывая атакующую мощь обеих сторон, разумно ожидать голов от обеих команд (коэффициент — до 1.80) и общий тотал более 2.5 мячей (коэффициент — до 2.05).