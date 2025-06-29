Дьёкереш сообщил «Манчестер Юнайтед», что готов присоединиться к клубу

Дата публикации: 29-06-2025 09:16

Центрфорвард «Спортинга» Виктор Дьёкереш намерен продолжить карьеру в составе «Манчестер Юнайтед».



По данным издания «TEAMtalk», шведский футболист дал понять представителям «красных дьяволов», что открыт к переговорам о переходе. Интересно, что «Арсенал» также пытался заполучить 27-летнего игрока, предлагая более выгодные условия, но Дьёкереш рассматривает именно вариант с «МЮ».



В минувшем сезоне нападающий показал блестящую результативность, оформив 54 гола в 52 матчах в различных турнирах. В рамках чемпионата Португалии он отличился 39 забитыми мячами, что стало лучшим показателем среди всех европейских первенств. Однако «Золотая бутса» ушла к звезде «Реала» Килиану Мбаппе. Француз забил 31 гол, но благодаря более высокому коэффициенту Ла Лиги, набрал больше очков.



«Transfermarkt» оценивает Дьёкереша в 75 000 000 евро.