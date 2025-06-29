СМИ: Леау – главная трансферная цель «Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 29-06-2025 09:16

«МЮ» определился с основной целью на летнюю трансферную кампанию. Английский клуб собирается усилить атаку Рафаэлом Леау из «Милана».



Так, «CaughtOffside» уверяет, что руководство «манкунианцев» всерьез рассматривает возможность приобретения 26-летнего флангового нападающего.



Итальянский клуб готов расстаться с португальцем за 68-85 млн фунтов. Однако первое официальное предложение от «Юнайтед» может оказаться ниже запрашиваемой суммы – £ 60 млн.



Конкуренцию «красным дьяволам» в этом трансферном сражении способны создать лондонские клубы: «Арсенал», который уже контактирует с окружением игрока, и «Челси», также проявляющий интерес к Рафаэлу.



По ходу прошлого сезона Леау выходил на поле в 50 матчах и заработал в них 25 очков по системе «гол+пас» (12+13).