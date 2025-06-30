11:13 ()
Свернуть список

Трансфер Хёйлунда в «Интер» близок к срыву

Дата публикации: 30-06-2025 10:49

Сделка по переходу центрфорварда «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Расмуса Хёйлунда в «Интер» может не состояться.

Как сообщает «Mirror», представитель Серии А не готов удовлетворить финансовые запросы английской команды и выложить 72 миллиона фунтов за игрока. Вместо этого клуб с «Сан-Сиро» рассматривает альтернативных кандидатов, которые обойдутся дешевле, но будут не менее перспективными.

Главным претендентом на трансфер в стан «нерадзурри» теперь считается Анж-Йоан Бонни из «Пармы». Молодой француз может обойтись «Интеру» в £ 20 млн.

Кроме того, в планах итальянского гранда – дать шанс своему воспитаннику Франческо Пио Эспозито, вернувшемуся после двухлетней аренды в «Специи». Теперь 20-летний талант попробует закрепиться в родной команде.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close