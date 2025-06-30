Трансфер Хёйлунда в «Интер» близок к срыву

Дата публикации: 30-06-2025 10:49

Сделка по переходу центрфорварда «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Расмуса Хёйлунда в «Интер» может не состояться.



Как сообщает «Mirror», представитель Серии А не готов удовлетворить финансовые запросы английской команды и выложить 72 миллиона фунтов за игрока. Вместо этого клуб с «Сан-Сиро» рассматривает альтернативных кандидатов, которые обойдутся дешевле, но будут не менее перспективными.



Главным претендентом на трансфер в стан «нерадзурри» теперь считается Анж-Йоан Бонни из «Пармы». Молодой француз может обойтись «Интеру» в £ 20 млн.



Кроме того, в планах итальянского гранда – дать шанс своему воспитаннику Франческо Пио Эспозито, вернувшемуся после двухлетней аренды в «Специи». Теперь 20-летний талант попробует закрепиться в родной команде.