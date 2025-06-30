«Ливерпуль» готов включить вингера в сделку по покупке Гехи
«Ливерпуль» рассматривает вариант с включением молодого крайнего нападающего Бена Доука в сделку по приобретению защитника «Кристал Пэлас» Марка Гехи.
По данным британских СМИ, «мерсисайдцы» планируют предложить «Пэлас» не только денежную компенсацию, но и 19-летнего футболиста, который в минувшей кампании был арендован «Мидлсбро».
«Стекольщики» запрашивают за Гехи около 50 миллионов фунтов. Действующий чемпион Англии оценивает Доука в £ 25 млн. Известно, что вингер интересен «Эвертону», но боссы «ирисок» не готовы к таким тратам.
В составе «Мидлсбро» Бен отыграл 24 матча в Чемпионшипе (3 гола, 7 результативных пасов).
Также стоит добавить, что перспективный шотландец имеет в своем послужном списке 6 поединков за национальную сборную.
Источник – «The Sun».