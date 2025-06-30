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«Ливерпуль» готов включить вингера в сделку по покупке Гехи

Дата публикации: 30-06-2025 10:49

«Ливерпуль» рассматривает вариант с включением молодого крайнего нападающего Бена Доука в сделку по приобретению защитника «Кристал Пэлас» Марка Гехи.

По данным британских СМИ, «мерсисайдцы» планируют предложить «Пэлас» не только денежную компенсацию, но и 19-летнего футболиста, который в минувшей кампании был арендован «Мидлсбро».

«Стекольщики» запрашивают за Гехи около 50 миллионов фунтов. Действующий чемпион Англии оценивает Доука в £ 25 млн. Известно, что вингер интересен «Эвертону», но боссы «ирисок» не готовы к таким тратам.

В составе «Мидлсбро» Бен отыграл 24 матча в Чемпионшипе (3 гола, 7 результативных пасов).

Также стоит добавить, что перспективный шотландец имеет в своем послужном списке 6 поединков за национальную сборную.

Источник – «The Sun».

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