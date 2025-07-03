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ЦСКА объявил об уходе Бистровича

Дата публикации: 03-07-2025 10:50

Московский ЦСКА официально подтвердил расставание с 27-летним полузащитником Кристияном Бистровичем.

Хорват покинул стан «армейцев» в статусе свободного агента по завершении контрактных обязательств. Клуб выразил признательность футболисту за годы, проведенные в команде, и пожелал ему удачи в дальнейшей карьере.

В течение своего пребывания в столичном коллективе Бистрович принял участие в 127 официальных встречах, отметившись 10 забитыми мячами и 7 ассистами. Вместе с «красно-синими» он добился победы в Кубке России (2025) и завоевал Суперкубок страны (2018).

ЦСКА активно готовится к старту нового сезона. Уже 12 июля команда под руководством нового наставника, швейцарца Фабио Челестини, сразится с «Краснодаром» в матче за Суперкубок России.

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