«Атлетико» усилился вингером сборной Испании

Дата публикации: 03-07-2025 10:50

«Атлетико» объявил о появлении в команде Диего Симеоне нового игрока. Им стал крайний нападающий Алекс Баэна, перешедший из «Вильярреала». Официальное заявление появилось на сайте мадридского клуба.



Контракт футболиста рассчитан на шесть лет и будет действовать до лета 2030 года. По данным авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, общая стоимость трансфера – 50 млн евро, включая фиксированные € 45 млн и еще 5 миллионов в виде бонусных отчислений.



В прошедшей кампании испанец был задействован в 33 встречах во всех соревнованиях, забив семь мячей и отдав десять результативных передач. Вместе с «желтой субмариной» Алекс выиграл Лигу Европы в сезоне-2020/21.



23-летний Баэна является действующим игроком сборной Испании. В его активе 10 матчей и 2 гола за национальную команду. В составе «красной фурии» он стал чемпионом Европы, а также завоевал золото на Олимпиаде в Париже.