Ахнель Ди Мария завершил карьеру в Европе

Дата публикации: 04-07-2025 11:00

Анхель Ди Мария официально объявил о завершении своего европейского футбольного пути. В эмоциональном посте в соцсетях аргентинский вингер признался, что пришло время вернуться домой после 18 лет, проведенных в «Старом Свете».



«Моя глава в Европе закрыта. Эти годы подарили мне невероятные эмоции — победы, поражения, слезы, гнев и бесценный опыт. Я благодарен судьбе за возможность выступать за великие клубы, жить в потрясающих городах и встречать людей, которые навсегда останутся в моей памяти. Все пережитое – и триумфы, и неудачи – сделали меня тем, кто я есть сегодня», - написал Ди Мария.



Также он выразил признательность бывшим командам – «Бенфике», «Реалу», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Ювентусу», подчеркнув, что в каждом из клубов его окружали профессионалы и друзья, которых он не забудет.



Теперь 37-летний игрок возвращается в родной «Росарио», где когда-то начинал как молодой талант. Именно оттуда в 2007 году Анхель отправился в «Бенфику», открыв для себя мир большого футбола.



За европейский этап карьеры Ди Мария стал обладателем 30 титулов, среди которых победа в Лиге чемпионов и Суперкубоке УЕФА.