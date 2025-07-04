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Ахнель Ди Мария завершил карьеру в Европе

Дата публикации: 04-07-2025 11:00

Анхель Ди Мария официально объявил о завершении своего европейского футбольного пути. В эмоциональном посте в соцсетях аргентинский вингер признался, что пришло время вернуться домой после 18 лет, проведенных в «Старом Свете».

«Моя глава в Европе закрыта. Эти годы подарили мне невероятные эмоции — победы, поражения, слезы, гнев и бесценный опыт. Я благодарен судьбе за возможность выступать за великие клубы, жить в потрясающих городах и встречать людей, которые навсегда останутся в моей памяти. Все пережитое – и триумфы, и неудачи – сделали меня тем, кто я есть сегодня», - написал Ди Мария.

Также он выразил признательность бывшим командам – «Бенфике», «Реалу», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Ювентусу», подчеркнув, что в каждом из клубов его окружали профессионалы и друзья, которых он не забудет.

Теперь 37-летний игрок возвращается в родной «Росарио», где когда-то начинал как молодой талант. Именно оттуда в 2007 году Анхель отправился в «Бенфику», открыв для себя мир большого футбола.

За европейский этап карьеры Ди Мария стал обладателем 30 титулов, среди которых победа в Лиге чемпионов и Суперкубоке УЕФА.

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