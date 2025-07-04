«Спартак» отклонил первое предложение «Фейеноорда» о покупке Угальде

Дата публикации: 04-07-2025 11:00

«Фейеноорд» предпринял попытку выкупить у «Спартака» нападающего Манфреда Угальде, предложив за него 15 миллионов евро (во столько же его оценивает «Transfermarkt»). Однако российский клуб отклонил это предложение, посчитав сумму недостаточной. Об этом поведал корреспондент «Спорт-Экспресса» Максим Никитин.



Источник уточняет, что агент и окружение 23-летнего костариканца выступают за его возвращение в чемпионат Нидерландов. Тем не менее сам футболист пока не определился с дальнейшей карьерой и не принял окончательного решения.



Напомним, форвард стал игроком «Спартака» в начале 2024 года, перебравшись из «Твенте». Сумма сделки составила 13 миллионов евро. С тех пор Угальде успел провести в составе команды Деяна Станковича 52 матча, набрав 25 очков по системе «гол+пас» (19+6).