«Зенит» снова попробует купить Саласара
«Зенит» вновь рассматривает возможность подписания хавбека Родриго Саласара, права на которого принадлежат «Браге».
По данным «Legalbet», российский клуб планирует возобновить переговоры о переходе уругвайского футболиста, чей переход сорвался в прошлое трансферное окно.
Напомним, в начале февраля Саласар уже находился в расположении питерской команды: он успел провести несколько тренировок и даже снялся в ролике для будущей презентации. Однако в последний момент «Брага» отказалась от сделки, предположительно, из-за сложностей с финансовыми операциями.
В минувшем сезоне Родриго был задействован тренерским штабом «оружейников» в 30 матчах, в которых он отметился 8 голами и 9 ассистами.
Ориентировочная стоимость 25-летнего полузащитника – 18 млн евро (согласно «Transfermarkt»).