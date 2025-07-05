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«Зенит» снова попробует купить Саласара

Дата публикации: 05-07-2025 01:19

«Зенит» вновь рассматривает возможность подписания хавбека Родриго Саласара, права на которого принадлежат «Браге».

По данным «Legalbet», российский клуб планирует возобновить переговоры о переходе уругвайского футболиста, чей переход сорвался в прошлое трансферное окно.

Напомним, в начале февраля Саласар уже находился в расположении питерской команды: он успел провести несколько тренировок и даже снялся в ролике для будущей презентации. Однако в последний момент «Брага» отказалась от сделки, предположительно, из-за сложностей с финансовыми операциями.

В минувшем сезоне Родриго был задействован тренерским штабом «оружейников» в 30 матчах, в которых он отметился 8 голами и 9 ассистами.

Ориентировочная стоимость 25-летнего полузащитника – 18 млн евро (согласно «Transfermarkt»).

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