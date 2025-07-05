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«Динамо» объявило о переходе Сергеева

Дата публикации: 05-07-2025 01:19

Иван Сергеев, ранее выступавший за самарский клуб «Крылья Советов», официально стал игроком московского «Динамо».

Трансфер был анонсирован во время игры Братского кубка с участием «бело-голубых» и сербского «Партизана». В перерыве встречи на табло стадиона появилось изображение Сергеева с футболкой «Динамо», а голос за кадром подтвердил завершение сделки.

Соглашение между сторонами рассчитано на четыре года. Сумма трансфера, по информации «Transfermarkt», составила около 3,8 млн евро. В прошедшем чемпионате Сергеев провел 25 матчей за «Крылья», занеся в свой актив 9 голов и 3 ассиста.

Стоит упомянуть, что это уже второе приобретение «Динамо» за время летней трансферной кампании. Ранее столичный клуб заключил контракт с защитником Максимом Осипенко, перешедшим из «Ростова».

Помимо трансферов игроков, в «Динамо» также произошло важное изменение: новым наставником команды стал Валерий Карпин.

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