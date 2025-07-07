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«Арсенал» объявил о переходе Субименди

Дата публикации: 07-07-2025 11:55

«Арсенал» закрыл сделку по приобретению испанского полузащитника Мартина Субименди, ранее выступавшего в составе «Реала Сосьедад». Футболист поставил подпись под долгосрочным соглашением с «красно-белыми». Информация об этом опубликована на официальном сайте лондонской команды.

Известный инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что стороны сошлись на 65 000 000 евро, которые англичане будут выплачивать частями в рассрочку.

Субименди – выпускник академии «Сосьедада». Всю свою карьеру он представлял только клуб из Сан-Себастьяна. По ходу прошлого сезона 26-летний Мартин был задействован в 48 встречах (2 гола, 2 результативных паса).

С лета 2021 года опорник вызывается в сборную Испании. В 19 матчах за национальную команду он дважды поразил ворота соперников.

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