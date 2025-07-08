Суд Амстердама продлил арест Квинси Промеса

Дата публикации: 08-07-2025 23:03

Апелляционный суд Амстердама во вторник провел досудебное заседание по делу бывшего футболиста сборной Нидерландов Квинси Промеса. Речь шла о возможности его дальнейшего содержания под стражей после экстрадиции из Объединенных Арабских Эмиратов, где он был задержан в конце июня по запросу нидерландской прокуратуры. Суд принял решение продлить арест спортсмена до начала полноценного судебного разбирательства.

Напомним, что в Нидерландах против Промеса возбуждены два уголовных дела. Первое касается крупной партии наркотиков — бывшего игрока московского "Спартака" обвиняют в причастности к контрабанде кокаина. По этому делу ранее окружной суд Амстердама уже вынес приговор — шесть лет тюремного заключения. Второе дело связано с инцидентом, произошедшим в 2020 году, когда Промес во время семейного торжества напал с ножом на собственного двоюродного брата. За это преступление ему было назначено дополнительное наказание — полтора года лишения свободы.

После вынесения приговоров футболист, по версии следствия, покинул Нидерланды и находился за границей. В результате он был объявлен в международный розыск. Его задержали в ОАЭ, а позднее экстрадировали на родину. Промес категорически не признаёт своей вины и настаивает на пересмотре приговоров. Адвокаты подали апелляции по обоим делам, и теперь судьбу спортсмена будет рассматривать Апелляционный суд Амстердама.

На досудебном заседании, прошедшем 8 июля, судья выслушал аргументы сторон и постановил оставить обвиняемого под арестом до начала слушаний по существу. Ожидается, что рассмотрение апелляции начнется в ближайшие месяцы. Промес будет оставаться под стражей как минимум до тех пор, пока суд не примет решение по обжалованным приговорам.

Дело Квинси Промеса получило широкий общественный резонанс как в Нидерландах, так и за их пределами, учитывая его успешную футбольную карьеру. Он долгое время выступал за национальную сборную, играл за «Севилью», «Аякс» и московский «Спартак», где считался одним из лидеров команды. Однако в последние годы спортивные успехи Промеса отошли на второй план на фоне всё более тяжёлых обвинений, с которыми он сталкивается.

Пока остаётся неизвестным, как скоро завершится рассмотрение апелляций и как они повлияют на судьбу футболиста. Судебный процесс по обоим делам обещает быть сложным и продолжительным.