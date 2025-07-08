Луис Диас намерен обсудить с мерсисайдцами своё будущее в клубе

Дата публикации: 08-07-2025 23:12

Крайний нападающий «Ливерпуля» Луис Диас в ближайшее время планирует обсудить с руководством клуба своё будущее. Как сообщает издание Sport.es со ссылкой на колумбийского журналиста Пипэ Сиерру, 28-летний футболист намерен настоять на пересмотре условий контракта или потребовать трансфер.

По информации источника, Диас не исключает возможности остаться в «Ливерпуле» и продолжить карьеру на «Энфилде». Однако при этом он недоволен текущими условиями соглашения. Вингер, несмотря на важную роль в составе, остаётся одним из самых низкооплачиваемых игроков команды и рассчитывает на повышение зарплаты, соответствующее его вкладу и статусу.

Игрок хочет чувствовать, что клуб по-настоящему ценит его. Именно поэтому он намерен потребовать либо улучшения условий контракта, либо открыто обсуждать возможный уход. Руководство «Ливерпуля», в свою очередь, пока не готово активно рассматривать предложения по Диасу, особенно если команду летом покинет другой атакующий игрок — Дарвин Нуньес. В случае трансфера уругвайца клуб, вероятно, будет стремиться сохранить хотя бы одного ключевого флангового атакующего.

Отмечается, что «Ливерпуль» оценивает Диаса в сумму около 82 миллионов евро. Интерес к футболисту проявляют сразу несколько крупных клубов, включая «Барселону», мюнхенскую «Баварию», а также саудовский «Аль-Наср», который готов предложить игроку высокую зарплату и щедрые условия.

Луис Диас перешёл в «Ливерпуль» в январе 2022 года из «Порту» и быстро стал одним из заметных игроков в атаке мерсисайдцев. Его игра на фланге, дриблинг и работоспособность сделали его важной частью команды. Однако сейчас будущее колумбийца в английском клубе остаётся под вопросом, и многое будет зависеть от переговоров между его представителями и руководством «Ливерпуля».