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Свилар останется в «Роме», несмотря на интерес «Галатасарая»

Дата публикации: 09-07-2025 10:44

Голкипер «Ромы» Миле Свилар подпишет новый контракт с клубом.

Сообщается, что переговоры между прошли успешно. Соглашение будет рассчитано на пять лет, а годовой доход футболиста составит 4 млн евро. Принципиально важный момент – в документе не прописана возможность выкупа Свилара за фиксированную сумму.

Официальное оформление сделки запланировано на 11 июля. Примечательно, что агенты сербско-бельгийского игрока не получат вознаграждения – этот аспект даже не выносился на обсуждение.

Накануне на страницах «La Repubblica» появилась информация о том, что у Миле есть выгодное предложение от «Галатасарая».

Свилар защищает цвета римского клуба с 2022 года. В завершившемся сезоне он был задействован в 51 поединке, в которых пропустил 51 гол (19 раз отстоял «на ноль»).

Рыночный ценник на 25-летнего стража ворот равняется 25 000 000 евро.

Источник – сайт Gianlucadimarzio.com.

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