«Ростов» надеется арендовать хавбека ЦСКА

Дата публикации: 09-07-2025 10:44

Хавбек ЦСКА Максим Мухин может оказаться в «Ростове».



Как пишет «Спорт-Экспресс», «жёлто-синие» заинтересованы в арендном соглашении с игроком на сезон 2025/2026. Клубы вели переговоры, но их ход осложнился из-за травмы другого «армейца», Родриго Вильягры.



В настоящий момент опорник восстанавливается после повреждения, полученного в товарищеском матче с «Партизаном», и тренируется по индивидуальной программе.



Мухин примкнул к ЦСКА в 2021 году. С того момента он принял участие в 70 матчах, отличившись 3 забитыми мячами и 4 голевыми пасами. Трудовой договор Максима с «красно-синими» в силе до конца июня 2026 года. Портал «Трансфермаркт» оценивает стоимость 23-летнего россиянина в 1,5 млн евро.



Напомним, уже в эту субботу ЦСКА предстоит сыграть с «Краснодаром» в матче за Суперкубок России.