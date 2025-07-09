"Лудогорец" – "Динамо" (Минск). Прогноз на матч Лиги чемпионов 9 июля

Дата публикации: 09-07-2025 14:30

Новая еврокубковая кампания минского «Динамо» вновь начинается в уже хорошо знакомом белорусскому клубу болгарском Разграде. Судьба в очередной раз свела подопечных Вадима Скрипченко с безоговорочным лидером болгарского футбола последнего десятилетия — «Лудогорцем». Для минчан это будет вторая подряд попытка пройти «орлов», а для белорусских клубов — уже четвёртая. Предыдущие три попытки, предпринятые брестским «Динамо», солигорским «Шахтёром» и самим минским «Динамо» в прошлом году, оказались неудачными.

Хотя разгромных поражений в тех встречах не было, «Лудогорец» уверенно проходил каждого из оппонентов. Лишь «Динамо» Скрипченко сумело навязать борьбу: белорусы выиграли ответный матч со счётом 1:0, но этот успех не компенсировал поражение 0:2 в первой встрече в Разграде. Тем не менее, «Лудогорцу» в том противостоянии действительно пришлось понервничать — впервые за долгое время в матчах с представителями Беларуси.

Однако, несмотря на уверенное доминирование на внутренней арене, сам «Лудогорец» не смог пробиться в основную сетку Лиги чемпионов. Болгары вылетели от «Карабаха» в квалификации, пропустив семь мячей в домашнем матче — причём пять из них в дополнительное время. Впоследствии «Лудогорец» выступал в групповом этапе Лиги Европы, где не одержал ни одной победы, но при этом сумел сыграть вничью с такими соперниками, как «Лацио», АЗ и «Лион». Такие результаты сегодня кажутся недосягаемыми для белорусских команд.

Что касается текущей формы «Динамо», то она далека от идеала. Даже в национальном чемпионате минчане идут лишь на третьем месте, демонстрируя нестабильные результаты. В прошлом сезоне команда выглядела более подготовленной к выступлениям на международной арене, чем сейчас. На фоне внутренней конкуренции и кадровых проблем сложно ожидать от «Динамо» чуда в противостоянии с организованным и опытным соперником.

Учитывая всё вышеперечисленное, шансы «Динамо» на проход в следующий раунд выглядят крайне скромно. Чтобы навязать борьбу «Лудогорцу», белорусам нужно быть в идеальной форме — а этого на данный момент не наблюдается. Поэтому наиболее реалистичным прогнозом на предстоящий матч выглядит победа болгарской команды с форой -1.5 (коэффициент — около 1.75) либо вариант, при котором хозяева выиграют и не пропустят (коэффициент — до 2.01).