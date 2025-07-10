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Чалханоглу этим летом не покинет «Интер»

Дата публикации: 10-07-2025 10:03

Турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу проведет следующий сезон в составе «Интера». По данным инсайдера Джанлуки Ди Марцио, летний трансфер игрока не состоится, несмотря на предметный интерес со стороны «Галатасарая».

Ранее появилась информация, что Чалханоглу достиг личной договоренности со «львами», но переговоры на уровне клубов зашли в тупик. Миланский коллектив намеревался получить за своего подопечного 30 миллионов евро. Кроме того, «нерадзурри» изначально поставили условие, что если хавбек не покинет команду до старта предсезонной подготовки, то его исключат из списка возможных трансферов.

В минувшем сезоне Хакан был задействован в 47 поединках. В них он записал на свой счет 11 мячей и 8 голевых пасов.

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