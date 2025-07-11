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«Спартак» нацелился на защитника «Торино»

Дата публикации: 11-07-2025 10:16

Защитник Сауль Коко из «Торино» может перебраться в РПЛ. По данным «La Gazzetta dello Sport», футболист находится на карандаше у «Спартака».

Сообщается, что «красно-белые» уже контактировали с итальянским клубом и даже сделали официальное предложение в размере 10 млн евро. Однако боссов «Торино» оно не устроило.

По слухам, ранее туринцы отказали в трансфере игрока «Аль-Духаилю». Катарцы были готовы раскошелиться на 16 000 000 евро. При этом аналитики «Transfermarkt» оценивают Коко скромнее – в 10 миллионов евро.

Универсальный защитник способен закрывать не только центр обороны, но и правый фланг, а также играть в опорной зоне. До перехода в «Торино» Сауль представлял такие испанские клубы, как «Лас-Пальмас» и «Эспаньол».

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