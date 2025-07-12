Санти Касорла продлил контракт с клубом испанской Ла Лиги

Дата публикации: 12-07-2025 23:57

Опытный полузащитник "Реала Овьедо" Санти Касорла продлил контракт с клубом до конца сезона 2025/26. Об этом официально сообщила пресс-служба "синих". 40-летний ветеран, известный по выступлениям за "Вильярреал", лондонский "Арсенал" и сборную Испании, остаётся в системе клуба, которому помог добиться долгожданного возвращения в Ла Лигу.

Касорла, дважды становившийся чемпионом Европы в составе национальной команды (в 2008 и 2012 годах), в минувшем сезоне сыграл важную роль в успехах "Овьедо". Несмотря на возраст, футболист продемонстрировал высокий уровень игры, отличную форму и лидерские качества. В 35 матчах за клуб он забил 5 мячей и отдал 5 голевых передач, став одной из ключевых фигур в составе команды.

Его вклад оказался неоценим в борьбе за повышение в классе: "Реал Овьедо", долгое время выступавший в Сегунде, смог пробиться в высший дивизион испанского футбола, и в этом во многом заслуга Касорлы — как на поле, так и в раздевалке. Вернувшись в родной клуб в 2023 году, полузащитник стал символом преемственности и преданности. Воспитанник академии "Овьедо", он не раз подчеркивал, что для него возвращение в этот клуб — не просто спортивное решение, а дело сердца.

Продление контракта Касорлы стало отличной новостью для болельщиков и всей футбольной общественности. Руководство клуба выразило уверенность в том, что опыт футболиста поможет команде не только адаптироваться к требованиям Ла Лиги, но и закрепиться в элите. Сам игрок также отметил, что счастлив продолжать выступать за команду, с которой у него связаны самые тёплые воспоминания и в которую он вложил всю душу.

Таким образом, Санти Касорла продолжит своё удивительное футбольное путешествие, вдохновляя молодых игроков и оставаясь примером стойкости, профессионализма и любви к родному клубу.