Даку продлил контракт с «Рубином» до 2029 года

Дата публикации: 13-07-2025 23:36

«Рубин» посредством официального сайта подтвердил продление трудовых отношений с центрфорвардом сборной Албании Мирлиндом Даку. Соглашение свяжет игрока с казанской командой до 2029 года.



Этим летом 27-летний Мирлинд был близок к переходу в «Зенит», но в итоге сделка сорвалась. По информации «Матч ТВ», у сторон было разное видение на то, какими должны быть условия контракта.



Даку примкнул к «Рубину» в 2023 году, перебравшись из хорватского клуба «Осиек» за 1,2 млн евро. В завершившемся сезоне албанец продемонстрировал хорошую результативность: 29 игр с 15 голами и 8 ассистами. По количеству мячей в чемпионате России он уступил только Манфреду Угальде («Спартак»), оформившему 17 точных ударов.



Согласно данным Transfermarkt.de, рыночная стоимость Даку составляет 8 миллионов евро.